Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde,... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde,...
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "( Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.05.2020 00:49:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde,... - Son Dakika