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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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