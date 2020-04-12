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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"
54 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:05 Kaynak: AA
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