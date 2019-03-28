Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'yi Sağlık Üssü, Sağlık Markası Yapmak İstiyoruz.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye
'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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