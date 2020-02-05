Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var" - VAN

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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