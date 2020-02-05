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Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 157 yaralımız var" - VAN
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