Sağlık Bakanı Koca: Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Pisten çıkan uçak) Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi"

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Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim