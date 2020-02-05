Sağlık Bakanı Koca: Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca: Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Pisten çıkan uçak) Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "(Pisten çıkan uçak) Uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi"
(İHA)
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