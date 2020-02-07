Sağlık Bakanı Koca, uçak kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sebebiyle 180 yaralının tedavi edildiğini, yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesin'nde uçak kazasında yaralananları ziyaret etti ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Koca, son günlerde peş peşe yaşanan olayların millet olarak herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, Elazığ depreminin yaraları sarılırken Van'da çığ felaketinin yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanında pisten çıkan uçağın elim bir kazaya neden olduğunu dile getirerek, "Kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. milletimizin başı sağ olsun. Her üç olayla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Elazığ depreminde bildiğiniz gibi 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Toplamda 1631 yaralımız takip edilmişti. Şu an 1 hastamız yoğun bakım şartlarında takip edilmek üzere toplamda 17 hastamızın yatarak tedavisi yapılıyor. 17 Hastamızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Van Bahçesaray yolunda çığı altında kalan minibüsten 7 vatandaşın naaşının çıkarıldığını hatırlatan Koca, ertesi gün hayatını kaybeden vatandaşlarımızla birlikte Van'da 41 vatandaşımız hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Koca, 84 yaralıdan servislerde ve yoğun bakımda takip edilen 29 hasta olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan da 3 hastamızın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. 29 hastadan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Bu gün hem Pendik Eğitim Araştırma hem de Kartal Eğitim Araştırma Hastanelerinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle toplam 180 yaralımız tedavi edildi. Şuan yatarak tedavisi devam eden 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. 54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı, Elazığ ve Van'da yaşanan felaket sonrası acil yardım ekiplerimiz ilk 9 dakika içinde alandaydı. İlk 45 dakika içinde olan ambulans sayımız da 105'di. Hastalarımızı en yakın hastaneleri sevk etme noktasında yoğun bir gayret gösterildi.Bu arada 3 vatandaşımız da hayatın kaybetti. Yoğun özveri ve gayretle çalışan sağık personelimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Koca pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Ziyaratte Koca'ya, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Şimşek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de eşlik etti.