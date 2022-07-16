Sağlık Bakanı Koca: "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz"

16.07.2022 22:49
Sağlık Bakanı Koca: "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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