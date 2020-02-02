Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Ülkemizde şu ana kadar korona virüs tanısı alan hiçbir vaka olmamıştır.' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar korona virüs tanısı alan hiçbir vaka olmamıştır."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar korona virüs tanısı alan hiçbir vaka olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar korona virüs tanısı alan hiçbir vaka olmamıştır." - ANKARA
Son Dakika İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Hafter, Cenevre'deki komisyon görüşmelerine katılacak