Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır."

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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