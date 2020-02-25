Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz."

fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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