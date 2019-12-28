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Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz."
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