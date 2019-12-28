Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz."

fahrettin koca, Mogadişu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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