Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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