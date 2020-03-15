Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi.

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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