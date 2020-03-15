Sağlık Bakanı Koca: "Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı"

30 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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