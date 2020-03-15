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Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp...
19 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım"
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