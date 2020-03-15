Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp...

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım"

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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