Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin."

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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