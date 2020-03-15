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Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin."
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