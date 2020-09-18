Sağlık Bakanı Koca: "Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."