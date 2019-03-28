Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Ushaş Diye Bir Yapımız Var, Kamu Şirketi.

Sağlık Bakanı Koca: "Ushaş Diye Bir Yapımız Var, Kamu Şirketi.

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi. Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz. Önümüzdeki aylar içinde birçok ülkede ofislerimiz olacak hatta hastanın çok yoğun geldiği Libya, Azerbaycan gibi yerlerde müdahalesi yapılan hastanın devamında kontrol ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşu açmayı dahi planlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA

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