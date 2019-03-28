Sağlık Bakanı Koca: "Ushaş Diye Bir Yapımız Var, Kamu Şirketi.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi.
Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi. Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz. Önümüzdeki aylar içinde birçok ülkede ofislerimiz olacak hatta hastanın çok yoğun geldiği Libya
, Azerbaycan
gibi yerlerde müdahalesi yapılan hastanın devamında kontrol ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşu açmayı dahi planlıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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