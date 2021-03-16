Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
16.03.2021 19:42
Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur.
Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım."
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu