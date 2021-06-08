Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son bir haftada vaka görülme oranı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu belirtti.

Bakan Koca, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşıyla bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.