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Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız."
Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:04 Kaynak: AA
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