Sağlık Bakanı Koca, Van Başkale'de son durumu değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Van Başkale'de son durumu değerlendirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Van Başkale'de son durumu değerlendirdi

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, Van Başkale'de son durumu değerlendirdi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" dedi.


Sağlık Bakanı Koca yaptığı yazılı açıklamada, "İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor. 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Depremin hemen ardından bölgeye sevk ettiğimiz; 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelimizle depremzedelerimize gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyor.


1'i Başkale merkezde, 4'ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurmuş durumdayız. Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede, köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar.


Temennimiz, böyle acılarla hiç karşılaşmamak. Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkanlarıyla, Van Başkale'de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir.


Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

fahrettin koca, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
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