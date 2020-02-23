Sağlık Bakanı Koca: "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı."

fahrettin koca, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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