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Sağlık Bakanı Koca: "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı."
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