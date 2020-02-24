Sağlık Bakanı Koca: "(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: '(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22...

17 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22 kişinin tedavisi 3 hastanede sürüyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "( Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22 kişinin tedavisi 3 hastanede sürüyor."

fahrettin koca, Deprem, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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