Sağlık Bakanı Koca: "Van Devlet Hastanesinde gözlem altındaki 5 kişinin sonuçları korona virüs... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Van Devlet Hastanesinde gözlem altındaki 5 kişinin sonuçları korona virüs... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Van Devlet Hastanesinde gözlem altındaki 5 kişinin sonuçları korona virüs...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca: Van Devlet Hastanesinde gözlem altındaki 5 kişinin sonuçları korona virüs...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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