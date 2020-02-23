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Sağlık Bakanı Koca: "Van Devlet Hastanesinde gözlem altındaki 5 kişinin sonuçları korona virüs...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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