Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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