Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de...
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Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:54 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz."
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