Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu. - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
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