Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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