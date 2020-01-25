Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

51 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ 184'Ü ARAYARAK GEREKLİ BİLGİYİ ALABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler
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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:03 
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