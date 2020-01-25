Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ 184'Ü ARAYARAK GEREKLİ BİLGİYİ ALABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık

Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu