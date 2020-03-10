Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (6)

Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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