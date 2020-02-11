Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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