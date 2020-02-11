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Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz."
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