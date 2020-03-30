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Sağlık Bakanı Koca, "Veriler, anlık gerçek verilerdir"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVİD-19 Verileri, anlık gerçek verilerdir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVİD-19 Verileri, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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