Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a...
Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek."
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15.08.2020 02:37:38. #1.12#
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