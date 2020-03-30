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Sağlık Bakanı Koca: Verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:14
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