Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesinin planlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesinin planlandığını bildirdi.
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