Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelen Çinli kadın yolcuyu ambulans uçakla ülkesine gönderdik - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelen Çinli kadın yolcuyu ambulans uçakla ülkesine gönderdik - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelen Çinli kadın yolcuyu ambulans uçakla ülkesine gönderdik

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başlandığını, şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadığını bildirdi

Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelen Çinli kadın yolcuyu ambulans uçakla ülkesine gönderdik, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başlandığını, şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadığını bildirdi.


Bakan Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını ifade ederek, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını ayrıca karantina odaları ve negatif basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:41 
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