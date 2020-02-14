Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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