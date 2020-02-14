Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.
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