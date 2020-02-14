Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya... - Son Dakika

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Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya geldi
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