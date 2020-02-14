Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya... - Son Dakika

Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya geldi

Sağlık bakanı koca, vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri sona eren vatandaşlarla bir araya...

fahrettin koca, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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