Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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