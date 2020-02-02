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Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."
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