Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."

fahrettin koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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