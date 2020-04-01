Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi. - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:28 Kaynak: AA
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