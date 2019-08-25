Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesi, fahrettin koca, Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:29 Kaynak: AA
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