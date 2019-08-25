Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)
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Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)

1 saat önce

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması -AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi -Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı...

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi

-Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:39 Kaynak: AA
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