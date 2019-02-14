Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Yaptığımız Çalışmalarla 618 Olan Ambulans Sayısını Bugün 4910'a Çıkarmış¸...

Sağlık Bakanı Koca: "Yaptığımız Çalışmalarla 618 Olan Ambulans Sayısını Bugün 4910'a Çıkarmış¸...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yaptığımız çalışmalarla 618 olan ambulans sayısını bugün 4910'a çıkarmış¸ durumdayız. Acil istasyonu sayımız 481 iken bugün 2735'e ulaşmıştır.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Yaptığımız çalışmalarla 618 olan ambulans sayısını bugün 4910'a çıkarmış¸ durumdayız. Acil istasyonu sayımız 481 iken bugün 2735'e ulaşmıştır. 2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir. Kentlerde vakalara ulaşma hızımız ise 10 dakikadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:57 Kaynak: AA

fahrettin koca, Güncel
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