Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

48 dakika önce

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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