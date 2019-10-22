Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti
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-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:26 Kaynak: AA
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.
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