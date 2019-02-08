Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

30 dakika önce

İstanbul -(İçeriden görüntülerle) SAĞLIK BAKANI KOCA YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİGökhan ÇELİK -Onur MERİÇ İSTANBUL(DHA)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti.

İstanbul -(İçeriden görüntülerle) SAĞLIK BAKANI KOCA YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ İSTANBUL(DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:11 Kaynak: DHA

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