Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Ziyaretinden Sonra Açıklama Yaptı
18 dakika önce
İstanbul - SAĞLIK BAKANI KOCA YARALILARI ZİYARETİNDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI (Aktüel Görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- SAĞLIK BAKANI KOCA YARALILARI ZİYARETİNDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI (Aktüel
Görüntü)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:49 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret