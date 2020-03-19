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Sağlık Bakanı Koca: "Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz.
Sağlık Bakanı Koca: "Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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