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Sağlık Bakanı Koca: "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz"

16.06.2021 19:41

- Sağlık Bakanı Koca: "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz" "Halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz" Sağlık Bakanı...

- Sağlık Bakanı Koca: "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz"

"Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz"

"Halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Son günlerde güzel haberler vermiş olmanın huzurunu yaşadığını belirten Bakan Koca, "Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz. Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

"Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz"

Sağlık ordusunun gücünü, hastaları tedavi etmekten vatandaşları koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu" şeklinde konuştu.

"Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz"

Yerli aşı çalışmalarında da yeni kabiliyetler kazanıldığını ve sonuca çok yaklaşıldığını vurgulayan Koca, "Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum" diye konuştu.

"Halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz"

Son zamanlarda vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hala aktif 80 binin üzerinde vaka olduğunu söyledi. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar, bireysel tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Koca, toplumsal bağışıklık için herkesi aşı olmaya davet ederek şunları kaydetti:

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Covid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Birlikten kuvvet doğar atasözünü salgınla mücadelede yaşayarak bir kez daha tecrübe ettik. Mücadeleye her bir bireyin katılımını tesis ettik. Bu hepimizin büyük gayret ve fedakarlıkları ile oldu. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programımızdır. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun.

Sağlık Bakanı Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" - Son Dakika
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